Berkay GÜNEŞ / İSTANBUL, (DHA)- BAKIRKÖY Adliyesi'nde 2026-2027 adli yıl açılış töreni düzenlendi.
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Bakırköy Adliyesi'nin atrium alanında düzenlenen törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Başsavcı Duman ve Komisyon Başkanı Tırıl, törene katılanlarla tek tek tokalaşarak yeni adli yılı kutladı. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. (DHA)
Kaynak: DHA