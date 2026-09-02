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Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibatın kesildiği bildirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denizde arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin denizdeki trafiğinin radar görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

İSTANBUL, (DHA)-SİLİVRİ açıklarında Türk bayraklı Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemilerin çarpışmasının ardından arama kurtarma çalışmalarına başlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmalarının radar görüntüleri ortaya çıktı.

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