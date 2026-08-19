Mert ORDU/İSTANBUL, (DHA)- FİLİSTİN'e Destek Platformu tarafından Gazze'de derinleşen insani krize, engellenen yardım koridorlarına ve uluslararası hukukun işlevsizliğine dikkat çekmek amacıyla Üsküdar Meydanı'nda program düzenlendi.

Platform üyeleri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından ilan edilen '19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü' kapsamında 'İnsanlığın Sesi' küresel çağrısını kamuoyuna duyurmak üzere Üsküdar Meydanı'nda buluştu. Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen programa eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda kişi katıldı. Ellerinde yardım kolileriyle meydanda toplanan katılımcılar, Gazze'ye insani yardım koridoru açılması çağrısında bulundu.

'BU YARDIMLARIN YERİ GAZZE'DİR'

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Bugün, 19 Ağustos 2026'dayız. 2023'ün Ekim ayında başlayan o büyük felaketten bu yana yaklaşık 3 yıldır, her geçen gün daha da karanlık, daha da acı bir noktaya sürüklendik. Bütün dünya zamanında 'bir daha asla' diye söz vermişti ama bu 3 yıllık simsiyah parantezde, Gazze'de yaşanan katliamın adını bile koymaktan aciz bir küresel düzenle karşı karşıyayız. Bu 3 yıl boyunca biriken rakamlar artık birer sayı değil; insanlığın yüzüne çarpılan birer utanç vesikasıdır. Gazze'de 500'den fazla insani yardım çalışanı, bin 400'ü aşkın sağlık görevlisi ve yüzlerce sivil savunma neferi doğrudan hedef alınarak katledildi. Biz bu isimleri sadece birer sayı olarak anmıyoruz; onlar insanlığın haysiyetini sırtlayan canlı şahitlerdi' diye konuştu.

'GAZZE HALKI İÇİN BİR GÜN BİLE BEKLEMEDEN İNSANİ YARDIM KORİDORU AÇILMALIDIR'

Kabaktepe, 'Üsküdar Meydanı'nda ellerimizde kaldı bu koliler. Bu kolilerin yeri burası değil; Gazze'dir, Refah'tır, Han Yunus'tur. Bizim amacımız, masum çocuklara, açlıkla imtihan edilen insanlara ulaşması gereken bu yardımların önündeki blokajı kırmak ve o nefes borularını yeniden açmaktır. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin İşgal Altındaki Filistin Toprakları Saha Ofisi verilerine göre, 10 Kasım 2025'ten beri Gazze'ye 187 bin TIR girmesi gerekiyordu ancak yaklaşık 50 bin kadar TIR girişi sağlandığını görüyoruz. Gazze'ye girecek TIR'lar, soykırımcı İsrail'in sorumluluğunda değil, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların sorumluluğunda olmalıdır. Her gün açlıkla mücadele eden Gazze halkı için bir gün bile beklemeden insani yardım koridoru açılmalıdır' dedi.

Konuşmaların ardından eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve katılımcılar tarafından Gazze için dua edildi. Programda ayrıca Filistinli Hadi Ebu El-Kumbuz kürsüye çıkarak Gazze'de yaşananlara ilişkin konuşma yaptı. Katılımcılar, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua ederken, bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yineledi. (DHA)