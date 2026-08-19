Gülseren KARAPINAR-Ataberk KURT/İSTANBUL,(DHA)- TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 10'uncu IFCO Hazır Giyim Fuarı açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bolat, 'İhracat şu anda 400 milyar doları aştı. Temmuz itibarıyla 401 milyar dolar mal ve hizmetler toplamı olarak. Bu milli gelirimizin 4'te 1'i demek. Türkiye'nin milli gelirine yüzde 25 net pay veren çok önemli bir sektör.' diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 10'uncu IFCO Hazır Giyim Fuarı açılışına katıldı. Açılışta Bakan Bolat'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Paşahan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçivan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve sektör temsilcileri de hazır bulundu.

'İHRACAT ŞU ANDA 400 MİLYAR DOLARI AŞTI'

İhracatın Temmuz ayı itibariyle 400 milyar doları aştığını ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Türkiye Avrupa'nın fuar merkezi haline geldi. İstanbul fuarların başkenti ve moda merkezi haline geldi. İhracat şu anda 400 milyar doları aştı; Temmuz itibarıyla 401 milyar dolar mal ve hizmetler toplamı olarak. Bu milli gelirimizin 1/4'ü demek. Türkiye'nin milli gelirine yüzde 25 net pay veren çok önemli bir sektör. Allah'a çok şükür, tekstilde çıkış başladı yukarı doğru. İhracatta artışı var. Konfeksiyon ilk 7 ayda neredeyse geçen seneki rakama paralel ama yılın ikinci yarısında onun da artıya geçeceğine yürekten inanıyoruz. Bu şekilde Türkiye'nin sanayideki başarısı, kalitesi, teknolojik üstünlüğü, hızlı teslimat, tasarım, moda, marka değerleri Türkiye'nin ihracatına büyük katkılar yapıyorlar' dedi.

'HAZIR GİYİMDE 7 AYDA 17,5 MİLYAR DOLARI AŞTIK'

Türkiye'nin tekstil giyiminde dünya 3'üncüsü olduğunu belirten Bakan Bolat, 'Bu yıl hazır giyimde fiyatlarda yüzde 10 bir ihracat değeri olarak ilk 7 ayda artış oldu. Bu, Türk hazır giyim sektörünün üstünlüğünden kaynaklanan bir durum. Bütün segmentlerde başarılı olmak istiyoruz. Şu da bir gerçek; Türkiye dünyada tekstil giyimde 7'nci tedarikçi, Avrupa ülkeleri arasında da 3'üncü tedarikçi konumunda; bu değişmedi. Geçen yıl 31 milyar dolarlık bir tekstil giyim, ev tekstili ihracatı vardı. Dünya ihracatından da yüzde 3,6'lık bir pay almıştı. Bu yıl 7 ayda 17,5 milyar doları aştık ve inşallah yılın geri kalan bölümünde hızlanma gerçekleşecek. Diğer taraftan Irak, Ürdün, Bulgaristan, Rusya'ya yüzde 20'lerin üzerinde artışlar var hazır giyim sektöründe. Bizim en büyük pazarımız tabii Avrupa Birliği (AB) hazır giyim sektöründe. Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve ABD ilk sıralarda yer alıyor. Şöyle bir gerçek var; en büyük pazarımız Avrupa Birliği; ancak Avrupa Birliği'ndeki ekonomik durgunluk sadece onlar açısından can yakıcı olmuyor, bizim açımızdan da oluyor. Bakanlığımızın bir araştırmasına göre Avrupa Birliği'nin ekonomik büyüme oranı 1 puan arttığında Türkiye'nin ihracatında yüzde 2,5 artış oluyor. O anlamda bizim de tabii kalben dileğimiz Avrupa Birliği ekonomilerinin bir an önce canlanması' diye konuştu.

'89 MİLYAR DOLARLA DEVRALDIĞIMIZ HİZMET İHRACATI 128 MİLYAR DOLARA ÇIKTI'

Bakan Bolat, 'Bu çok boyutlu, çok cepheli savaşlarda, mücadelelerde enflasyon yüzde 31'e kadar indirildi. Yaklaşık 45 puanlık bir gerilemeyle ihracatta 254 milyar dolarla devraldık o yıl. 280 milyar doları bu ay sonunda inşallah açıklamak nasip olacak gibi görünüyor, 25-26 milyar dolar mal ihracatında. Yine 89 milyar dolarla devraldığımız hizmet ihracatında da 128 milyar dolara çıkarak yaklaşık 39-40 milyar dolarlık bir artışı görmüş olacağız' dedi.

'BU BAŞARI ÜLKEMİZİN BAŞARISI'

Açılışta konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül ise, 'Bu amiral gemisinin başarısı ülkemizin başarısı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin güvenli bir liman olarak, başta 86 milyon olmak üzere üreticilerin üretimlerini yapabilecekleri güvenli bir ortamın devam etmesi, bununla birlikte de dünyadaki gelişmelerle birlikte zaman zaman talebin daralması, zaman zaman çeşitli ekonomik sıkıntıların olmasıyla birlikte, ama aslolan üretim zincirinin, tüketim zincirinin devam edebileceği bir ortamın sağlanması en önemli başarı' şeklinde konuştu. Açılış konuşmasının ardından Bakan Bolat'a hediye takdimi yapıldı. Kurdele kesiminin ardından açılış gerçekleştirildi. Bakan Bolat, daha sonra katılımcı firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.(DHA)