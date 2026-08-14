ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak, 18'inci Dönem İhtisas Kursu'nu tamamlayan bordo berelilerin mezuniyet törenine katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18'inci Dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu Kapanış Töreni için beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gitti. Askeri törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde de bulunarak devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi. Ardından, 18'inci Dönem İhtisas Kursu'nu başarıyla tamamlayan bordo berelilerin mezuniyet törenine katılan Bakan Güler, kursu başarıyla tamamlayarak dereceye giren bordo berelilere brövelerini taktı. Güler, törende konuşma yaparak mezun olan personele hitap etti. (DHA)