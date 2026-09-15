İSTANBUL, (DHA)- ÜSKÜDAR Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, ilçe genelinde sürdürdüğü saha ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye hizmetlerini sahada, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak yürütmeye önem verdiklerini belirten Gültekin, ilçedeki iş yerlerini tek tek dolaşarak esnafı selamladı. Esnafla birebir sohbet eden Gültekin günlük işleyiş ile esnafın karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında farklı iş yerlerine girerek esnafın görüş ve taleplerini dinleyen Gültekin, tezgahları da inceleyerek ürünler hakkında bilgi aldı. Tezgahlardaki ürünlerin özenli sunumunu takdir eden Gültekin, esnafla karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi.

Esnafın kendisine ilettiği 'hayırlı olsun' dileklerini kabul eden Gültekin, esnafın gösterdiği ilgi ve iyi dilekler için teşekkür etti. Ziyaret sırasında kendisini karşılayan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Vekili, vatandaşların gündeme ilişkin değerlendirmelerini, talep ve önerilerini dinledi.

Saha ziyaretleri boyunca esnaf ve vatandaşlarla doğrudan temas kuran Gültekin, yerel yönetim anlayışında iletişimin ve sahadan gelen görüşlerin önemine dikkat çekti. İlçedeki hizmetleri vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmenin önem taşıdığını ifade eden Gültekin, belediye yönetiminin vatandaşlarla yakın temas içinde çalışmayı sürdüreceğini belirtti.