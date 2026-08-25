İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yürütülen çalışmalara ilişkin, 'Çocuklarımız bizim en kıymetlilerimiz. Yeni eğitim yılına temiz, güvenli ve güzel ortamlarda başlamalarını istiyoruz' dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala Ümraniye'deki okullarda hazırlıklar hız kazandı. Ümraniye Belediyesi ekipleri, yaz tatilini değerlendirerek eğitim kurumlarının ihtiyaç duyulan bölümlerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

DERSLİKLERDEN BAHÇELERE YENİ DÖNEM HAZIRLIĞI

Çalışmalar kapsamında sınıflar, koridorlar, ortak kullanım alanları ve okul bahçelerinde ihtiyaç duyulan noktalar elden geçiriliyor. Özellikle boya-badana çalışmalarının devam ettiği okullarda, öğrencilerin daha temiz ve ferah ortamlarda eğitim görmesi için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Okulların yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan hazır hale getirilmesi hedeflenirken, çalışmalar belirlenen program doğrultusunda ilçe genelinde devam ediyor.

'OKULLARIMIZI ÇOCUKLARIMIZ İÇİN PIRIL PIRIL HAZIRLIYORUZ'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yürütülen çalışmalara ilişkin, 'Çocuklarımız bizim en kıymetlilerimiz. Yeni eğitim yılına temiz, güvenli ve güzel ortamlarda başlamalarını istiyoruz. Bunun için ekiplerimiz yaz boyunca okullarımızın ihtiyaçlarını tek tek gideriyor; bakım, onarım ve boya çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah ilk ders zili çalmadan çalışmalarımızı tamamlayarak okullarımızı çocuklarımız için pırıl pırıl hale getireceğiz. Tüm evlatlarımıza şimdiden başarılı ve güzel bir eğitim-öğretim yılı diliyorum' ifadelerini kullandı.