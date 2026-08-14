İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE Belediyesi, geri dönüşüm hizmetlerini vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği noktalara taşımak amacıyla muhtarlıkları da Depozito Yönetim Sistemi'ne dahil ettiğini duyurdu. Uygulamaya ilk etapta 20 mahalle muhtarlığında başlanırken, diğer muhtarlıkların da sisteme katılması için hazırlık çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ümraniye'nin 'Depozito Yönetim Sistemi' kapsamında Türkiye'nin pilot uygulama bölgelerinden biri olarak belirlenmesiyle ilçedeki çevre çalışmalarına yeni bir uygulama daha eklendi. Muhtarlıkların iade noktası olarak hizmet vermeye başlaması sayesinde vatandaşların depozito kapsamındaki ambalajlarını mahallelerinde kolaylıkla teslim edebileceği aktarıldı.

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi doğrultusunda hayata geçirilen Depozito Saha Yönetim Sistemi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ümraniye Belediyesi iş birliğinde yürütülüyor. Proje kapsamında muhtarlıkların yanı sıra ilçenin farklı noktalarına otomatik ve manuel iade makineleri de yerleştirildi.

Uygulamayla ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılması, çevre kirliliğinin azaltılması ve doğal kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor. Vatandaşlar, belirlenen iade noktalarını kullanarak geri dönüşüm sürecine doğrudan katkı sağlayabilecek.

İlçe genelinde uzun süredir geri dönüşüm ve atık toplama hizmetlerini sürdüren Ümraniye Belediyesi, Depozito Yönetim Sistemi ile çevre alanındaki çalışmalarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Muhtarlıkların sisteme dahil edilmesiyle uygulamanın mahalle ölçeğinde yaygınlaştırılması ve geri dönüşüme katılımın artırılması amaçlanıyor.