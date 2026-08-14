İSTANBUL,(DHA)- FENERBAHÇE, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'e veda etti.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılan isimler de belli oluyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile yollarını ayırdı. Karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı Fred için veda mesajı yayımlayan sarı-lacivertliler, emekleri için tecrübeli orta saha oyuncusuna teşekkür etti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncumuz Fred Santos ile yollarını ayırmıştır. 2023-24 sezonundan bu yana Çubuklu formamızı başarıyla taşıyan Fred Santos'a, kulübümüze verdiği tüm emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz. Yolun açık olsun, Frederico Rodrigues de Paula Santos' ifadeleri kullanıldı.