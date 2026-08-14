İSTANBUL, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesinin bölgesel barış ve istikrara hizmet ettiğini belirterek, ikili ticareti artıracak ve ekonomik ilişkileri çeşitlendirecek anlaşmalar imzaladıklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ziyaretin, mükemmel düzeyde seyreden ikili iş birliğini ve bölgedeki gelişmeleri ele almak bakımından son derece önemli bir fırsat sunduğunu belirten Fidan, misafirperverlikleri için Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve tüm Mısırlı yetkililere teşekkür etti.

Fidan, ziyaret kapsamında mevkidaşı Abdülati ile birlikte Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı'na eş başkanlık yaptıklarını aktardı. Temasları çerçevesinde Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşad ve Arap Ligi Genel Sekreteri Nebil Fehmi ile de bir araya geldiklerini bildiren Fidan, ikili ticareti artıracak, ekonomik ilişkileri çeşitlendirecek ve iki ülke arasındaki bağlantısallığı güçlendirecek yeni anlaşmalara imza atıldığını kaydetti.

Türkiye ve Mısır'ın, tarihin ve coğrafyanın kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket eden iki büyük devlet olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, 'Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin güçlenmesi, yalnızca halklarımızın ortak menfaatlerine değil; bölgemizde barış, istikrar ve refahın tesisine de hizmet etmektedir' ifadelerini kullandı.

Fidan paylaşımını, Cumhurbaşkanlarının vizyonu doğrultusunda, ilişkileri karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde derinleştirmeye ve Mısır ile omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini belirterek sonlandırdı.