Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de market çalışanı Umut Ö. (19), ürün paketlerini yırtan 14 yaşındaki çocuğu uyardı. Bir süre sonra markete gelen çocuğun ağabeyi, Umut Ö.'yü yumrukla darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.15 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market çalışanı Umut Ö., raflara ürün dizdiği sırada 14 yaşındaki bir çocuğun paketleri yırtarak açmaya çalıştığını gördü. Umut Ö., ürünlere zarar vermemesi konusunda uyardığı çocuğu marketten çıkardı.

'YAŞATMAM SENİ AYIK OL'

Çocuğun iş yerinden ayrılmasından yaklaşık 10 dakika sonra ağabeyi Müslüm O. markete geldi. İddiaya göre Umut Ö.'nün yanına yaklaşan Müslüm O., 'Yaşatmam seni, öldürürüm, ayık ol' diyerek tehditte bulundu. Ardından market çalışanının başına yumruk atan saldırgan dışarı çıktı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Umut Ö.'nün teşhisi ettiği saldırganın Müslüm O. olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin Müslüm O.'yu yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. (DHA)