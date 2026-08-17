Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'taki bir AVM'de bulunan bijuteri mağazasında çok sayıda toka ve takı seçip beğenen kadın aldıklarının ücretini ödemeden mağazadan çıktı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Sultaniye Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'ndaki bir AVM'de meydana geldi. Alışveriş merkezindeki bijuteri mağazasına giren kadın beğendiği takı ve tokaları seçmeye başladı. Genç kadın aldığı takı ve tokaların ücretini ödemeden mağazadan ayrıldı. İş yeri sahibi güvenlik kamera kayıtlarını sanal medya sayfalarında paylaşarak çağrıda bulundu. İş yeri sahibi yayınladığı mesajda 'Başka mağazalardaki arkadaşlar da mağdur olmasın, bu kişiye dikkat etsin' ifadelerini kullandı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Genç kadının mağazada beğendiği takı ve tokaları seçip ardından da parasını ödemeden mağazadan çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kadının mağazada dolaştığı anlar görülüyor. Takı ve tokaları seçen kadın daha sonra aldıklarının parasını ödemeden mağazadan çıkıyor. (DHA)