ABD, (DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde belirlenen 60 günlük sürenin dolmasının ardından iki ülkeye müzakerelere yeniden başlama çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran ile ABD arasında 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptı kapsamında nihai anlaşma için öngörülen 60 günlük sürenin dolması üzerine Guterres'in mesajını aktaran Dujarric, Genel Sekreter'in müzakerelerin yeniden başlamasını istediğini belirtti.

Guterres'in sürecin başından bu yana aynı yaklaşımı sergilediğini ifade eden Dujarric, 'Genel Sekreter'in mesajı en başından beri aynıdır; bu çatışmanın askeri bir çözümü yoktur. Kendisi, İran ve ABD'yi, barışçıl ve kalıcı bir çözüme ulaşmak amacıyla müzakerelere en kısa sürede yeniden başlamaya, askeri eylemlerden kaçınmaya ve son günlerde duyduğumuz sert söylemleri yumuşatmaya davet etmektedir' ifadelerini kullandı.