Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) - TUZLA'da yaklaşık 8 dönümlük arazi üzerindeki otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yakında bulunan tek katlı eve sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Tepeören Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 8 dönümlük otluk arazide çıktı. Otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede henüz bilinmeyen büyüyerek aynı arazide bulunan tek katlı eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otluk alan ve evdeki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)