İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da bir eve düzenlenen operasyonda 20 kilo 525 gram kristal metamfetamin ve bir miktar eroin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler Avcılar'da bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda E.S. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 20 kilo 525 gram kristal metamfetamin, 30 gram eroin, 1 hassas terazi, 14 bin 600 lira para ele geçirildi. (DHA)