Berkay GÜNEŞ - Fırat ALKIZ / İSTANBUL,(DHA) - FATİH'te komşu 2 esnaf arasındaki kavgada hayatını kaybeden Kenan Aydemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Aydemir'in cenazesi Batman'da toprağa verilecek.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Katip Kasım Mahallesi Katip Kasım Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin şüpheli, pompalı tüfekle Kenan Aydemir'i sırtından vurdu. Aydemir'in yanında bulunan arkadaşı da açılan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kenan Aydemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRGAN SIRTINDAN VURDU

İddiaya göre, saldırganın Aydemir'i arkasından pompalı tüfekle vurduğu öne sürüldü. Şüphelinin olayın ardından oturduğu eve gittiği ve polis ekipleri tarafından burada gözaltına alındığı öğrenildi.

BATMAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Aydemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kenan Aydemir'in cenazesinin memleketi Batman'da toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)