İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi arasında yapılan yeni mutabakat anlaşması kapsamında İstanbul-Manila hattında haftalık 7 olarak gerçekleştirilen tarifeli yolcu sefer sayısı 14'e yükseltildi.

SHGM, Filipin Sivil Havacılık otoritesi arasında imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi arasında hava ulaştırma müzakereleri, 12-13 Ağustos 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. İki ülke arasındaki hava bağlantılarının geliştirilmesine yönelik yapılan görüşmeler önemli kazanımlarla sonuçlanmıştır. Görüşmelerin ardından hazırlanan Mutabakat Zaptı, 13 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da, Türkiye adına Sivil Havacılık Genel Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Yüksek ile Filipinler adına Ulaştırma Bakanı Giovanni Z. Lopez tarafından imzalanmıştır. Yeni Mutabakat Zaptı ile hâlihazırda İstanbul-Manila hattında haftalık 7 frekans olarak gerçekleştirilen tarifeli yolcu seferlerine 7 ilave frekans hakkı sağlanarak haftalık sefer sayısının 14 frekansa çıkarılmasının önü açılmıştır. Bunun yanı sıra, İstanbul ve Manila dışındaki noktalar arasında gerçekleştirilecek seferlerde sınırsız frekans hakkı tanınarak iki ülke arasındaki hava ulaşım ağının yeni destinasyonlarla geliştirilmesine yönelik önemli bir esneklik sağlanmıştır. Ayrıca, kabotaj hakkı kullanılmaması kaydıyla havayolu işletmelerine co-terminalisasyon kapsamında operasyon gerçekleştirme imkânı tanınmıştır. Varılan mutabakatın, Türkiye ile Filipinler arasındaki yolcu taşımacılığının geliştirilmesine, iki ülke arasındaki turizm, ticaret ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine ve hava bağlantılarının çeşitlendirilmesine önemli katkı sağlaması beklenmektedir. Taraflar, gelişen pazar koşulları ve artan yolcu talebi doğrultusunda önümüzdeki dönemde yeniden bir araya gelerek iki ülke arasındaki trafik haklarının kademeli olarak artırılmasına yönelik görüşmeleri sürdürme konusunda da ortak irade ortaya koymuştur' denildi.