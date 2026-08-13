Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, fabrika işçisi Abdullah Koçar'ın (37) omzunda bulunan kıkırdak ve kemik dokusu hasarı, dizinden alınan doku ile onarıldı.

Gaziantep'te yaşayan fabrika işçisi Abdullah Koçar, omuz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Çeşitli hastanelere giden Koçar, hastalığına bir çare bulamazken aynı zamanda rahatlıkla çalışamadığı için işten çıkartıldı. Tedavi için doktor arayışına giren Koçar, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde görev yapan Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Taner Karlıdağ'a başvurdu. Koçar'ın kontrollerini yapan Karlıdağ, omuz ekleminde lezyon tespit etti. Abdullah Koçar, işinden kaynaklı sürekli kolunu kullandığı için eklem protezi yerine dizinden alınan sağlıklı kıkırdak ve kemik dokusu ile sağlığına kavuştu.

'AMACIMIZ HASTAYI PROTEZ CERRAHİSİNDEN KURTARMAKTI'

Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Taner Karlıdağ, ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyerek, 'Hastanın omzunda yaklaşık 2,5 santimetrekarelik bir çürüme alanı oluştuğunu gördük. Daha önce birkaç merkeze başvurmuş ama hani tedavi edilemeyeceği söylenmiş ve birtakım alternatif tedavilere yönlendirilmiş, ameliyat dışında. Biz de şöyle bir şey yaptık. Normal şartlarda oluşan lezyon, omuz ekleminin yaklaşık üçte birini kaplıyordu. Bu protez cerrahisine gidebilirdi ancak bu hastamıza omuz protezi yapsaydık koluyla çalışan, eliyle çalışan bir insan olduğu için hayatını çok ciddi anlamda etkileyebilecekti. Bu yüzden biz de diz ekleminin yük taşımayan bölgesinden kendi kıkırdağını buradan alarak omzuna, o çürüme olup temizlenen alana nakil yaptık. Burada amacımız hastamızı protez cerrahisinden kurtarmaktı ve eski hayatına geri çevirmekti. Ameliyatımız anestezi doktorlarımız Ali Hocam, Derya Hocam sayesinde blok altında, uyutulmadan gerçekleştirildi. Çok konforlu, çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Şu anda hasta tarafımızca takip ediliyor' ifadelerini kullandı.

'AMELİYATI OMUZ EKLEMİNİ AÇMADAN YAPTIK'

Doç. Dr. Karlıdağ, hastaya protez cerrahisi uygulansaydı 3 kilodan fazlasını kaldıramayacağını belirterek, 'Hastamızın iyileşmesi yaklaşık bir 1,5 ayı bulacak. Öncelikle bir miktar hareketsiz bırakacağız omuz eklemini. Çünkü dizden aldığımız kıkırdağın omuzda tutunmasını bekleyeceğiz. Yaklaşık 3 hafta tamamen hareketsiz ve daha sonra yavaş yavaş egzersizlerle giden bir dönemimiz olacak. Tabii ki yakından takip edeceğiz. 1,5 ay sonra çok rahat bir şekilde hareketlerini yapabilecek hale gelecek ama tabii ağır işine dönmesi birkaç ayı daha bulacak. Ama burada netice itibarıyla protez cerrahisini yapsaydık hastamız 3 kilodan bile fazla ağır bir şeyi kaldıramaz hale gelecekti. Çünkü protez cerrahisi sadece ağrı için yapılır ama bu hasta aktif bir hasta, genç bir hastamız. Ekmek parasını da zaten eliyle kazanıyor. O bakımdan bu şekilde bir tedavi yöntemi ve tam kapalı bir şekilde yaptık. Omuz eklemini hiç açmadan yaptık. Bu bizim için de hastamız için de bir avantaj oldu' diye konuştu.

'SANKİ AMELİYAT OLMAMIŞ GİBİYİM'

Abdullah Koçar ise ameliyattan sonra ağrılarının kalmadığını söyleyerek, 'Omuzum çok ağrıyordu çeşitli hastanelere gittim, filmler görüntüler çekildi. Kaç tane hastaneye gittiysem hiçbir doktor ne ameliyat ne de ilaç tedavisini önermediler. Yani 'Böyle bir hastalık, böyle bir şey görmedik' dediler. Ben fabrika işçisiyim, ağrılarım arttıkça çalışmakta güçlük çekiyordum, işten çıkartıldım. Araştırdım, randevu aldım, geldim. Bütün kontrollerimi yaptı. Tedaviyi sordum, 'Ameliyat ederiz' dedi. Doktorum ameliyat deyince iyi araştırdım, herkes de çok memnun kalmış Taner Hoca'dan. Doktoruma da güvendim. Ameliyat oldum. Çok şükür eskisi gibi hiçbir ağrım kalmadı. Sanki ameliyat olmamış gibiyim' dedi. (DHA)