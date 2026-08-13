Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de 60'a yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin destek açıklaması yaptı.

Mardin'de faaliyet gösteren 60'a yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Memur-Sen İl Başkanlığı binasında bir araya geldi. Platform adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Mardin İl Başkanı Abdulselam Demir, TBMM'de sağlanan geniş uzlaşmanın bölge ve ülkenin huzuru açısından tarihi bir fırsat olduğunu belirtti.

TBMM'de alınan kararın toplumsal bütünleşmeye ilişkin umutları artırdığını ifade eden Abdulselam Demir, '2 gün önce kardeşlik ve dayanışma için çok umut verici, büyük bir Meclis icraatıyla uyandık. TBMM tarihinde çok nadir rastlanan büyük bir uzlaşma ile ortak geleceğimiz, ortak güvenliğimiz ve ortak kardeşliğimiz için 'evet' denildi. 'Terörsüz Türkiye' süreci ile toplumsal bütünleşme ve silahsızlanma girişimi yasal bir zemine kavuşmuş oldu. Milletimizin birlik ve beraberliği, bölgenin huzur ve saadeti için umutları artıran bu meclis kararı hayırlı olsun. Bu sürecin aynı zamanda hukukun güçlendiği, özgürlüklerin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği bir Türkiye ufkuna katkıda bulunmasını temenni ediyoruz' dedi.

'KANLI HESAPLARA İNAT, YAŞASIN KARDEŞLİK'

Bölge halkının tarih boyunca ortak bir kaderi paylaştığını belirten Abdulselam Demir şöyle konuştu:

'Kanlı hesaplar yapanlara inat, 'Yaşasın Kardeşlik' diyoruz. Başta Gazze ve İslam coğrafyası olmak üzere bölgesel ve küresel alanda barış, istikrar ve güvenliği tehdit eden Siyonist İsrail'in ve işbirlikçilerinin kanlı emellerini boşa çıkarmak ve emperyalist güçlerin sinsi planlarını etkisiz kılmak için Terörsüz Türkiye çalışmalarının geldiği aşamayı müspet karşılıyor, anlamlı görüyor ve destekliyoruz. Mardin Sivil Toplum Kuruluşları olarak ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın barış ve huzur iklimine katkıda bulunan bütün çalışmaların yanında olduğumuzu; ekmeğimizi, aşımızı azaltan, huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozan tüm odakların ve teşebbüslerin de karşısında olmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.' (DHA)