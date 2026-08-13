Fatih YILMAZ-Berkay YILDIZ/TOKAT, (DHA)- DÜNYA Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, 'Malazgirt ile Çanakkale, Anadolu'nun iki ucunu ve tarihi iki yakasını temsil ediyor, 1071 ve 1915. Bu 2 miras, aslında gelecek bin yılımızın çözümlerini de önümüze koyuyor. O ruhun 15 Temmuz'daki milletin duruşunda da ortaya çıktığını görüyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yılı anma etkinlikleri, 23-26 Ağustos'ta düzenlenecek. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 1071 Malazgirt Zaferi, 955'inci yıl dönümünde gerçekleştirilecek etkinliklerle yeniden anılacak. Malazgirt ruhunun gelecek nesillere aktarılması, tarih bilincinin güçlendirilmesi ve milli birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıkarılması amacıyla düzenlenen etkinliklerin basın toplantısı Tokat'ta düzenlendi.

Malazgirt Zaferi anma etkinliklerinin 10'uncusu kapsamında Tokat Gök Medrese'de düzenlenen toplantıya Tokat Valisi Abdullah Köklü, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir ve Yusuf Beyazıt, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve il protokolü katıldı.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, buradaki konuşmasında Ahlat ve Malazgirt'in en iyi şekilde tanıtılmaya devam edilmesi gerektiğini söyleyerek, 'Ahlat anmalarını, etkinliklerini ilk tasarlamaya, planlamaya başladığımız zaman bir medeniyet tasavvuruyla yola çıktık ve hakikaten geldiğimiz noktada sadece Ahlat ve Malazgirt'in daha doğru tanınması değil, oralara daha fazla ziyaretçinin gitmesi, oradaki arkeolojik çalışmaların ilerletilmesi değil, bunun ötesinde kazanımları Rabb'im nasip etti. Onun için ne kadar şükretsek azdır. Bugün de Tokat'tayız. Ahlat'ı ve Malazgirt'i hep böyle önemli bir mekanda tanıtalım. Çünkü Ahlat ve Malazgirt'ten ibaret değil. Gerçekten tarihi olarak, manevi olarak çok boyutlu bir şekilde bizi eğiten mekanlar. Zaten yola çıkmamızın da sebebi buydu' diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN VE GENÇLERİMİZİN YETİŞMESİNDE COĞRAFİ VE ZAMANSAL FARKINDALIĞIN ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Anadolu'da kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusuyla var olmayı başardıklarını söyleyen Erdoğan, 'Okçular Vakfı'nın amaçlarından biri, gençliğin şuurlandırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri yapmak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesinde coğrafi ve zamansal farkındalığın önemli olduğunu düşünüyoruz. Nerede yaşadığımızı, geçmişimizi ve gelecekte nereye ilerlediğimizi bilmek gerekiyor. Bu nedenle anmalarımızla hem coğrafi hem zamansal farkındalığı desteklemeyi hedefliyoruz. Anadolu'da bin yıllık bir varoluşumuz var. Burada kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusuyla var olmayı başardık. Bugün ise dünyanın çok sayıda kriz, savaş ve soykırımla çalkalandığı tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bunların yanında manevi ve duygusal farkındalığa da önem vermeliyiz. Bu toprakları bize vatan yapan değerleri, fetihlerden önce gelen gönül erlerini ve alperenleri anlamamız gerekiyor. Malazgirt'ten sonra kurulan medreseler ve eğitim yuvaları da bu medeniyet anlayışının göstergesidir. Malazgirt ile Çanakkale, Anadolu'nun iki ucunu ve tarihi iki yakasını temsil ediyor, 1071 ve 1915. Bu 2 miras, aslında gelecek bin yılımızın çözümlerini de önümüze koyuyor. O ruhun 15 Temmuz'daki milletin duruşunda da ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi de birkaç hafta içerisinde bir Mekke Savunma Anlaşması'nı konuşuyoruz. Ümmetin bir araya gelişini temsil ediyor, gösteriyor. Türkiye'de bir terörsüz süreçle ilgili Meclis'te hiç olmayan bir teveccühle yine milletin birliğine bir adım atılmış oluyor. Bütün bunları düşündüğümüz zaman, hepsinin tohumlarının Ahlat'ta, Malazgirt'te atıldığını görüyoruz. Yani Malazgirt'te bilek gücüyle, Ahlat'ta da bir medeniyet tahayyülüyle ortaya koyduğunu görüyoruz' ifadelerini kullandı.

'TOKAT'IMIZI DÜNYANIN TANIMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Tokat'ın güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çalıştıklarını söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise 'Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Anadolu'da Türk-İslam hakimiyetinin kurulması sürecinde ilk önemli adımlardan birisi Tokat'ta atıldı. Danişment'in mirası ile Tokat Anadolu'nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına güçlü katkılar sunmuştur. Bugün içinde bulunduğumuz Gök Medrese, Yavuz Asan Medresesi, Ulucami gibi eserler, bu medeniyet yürüyüşünün Tokat'taki en önemli canlı şahitleri. Çok uzun süredir Tokat'ımızın ihyası, kültürel mirasının korunması ile ilgili vekillerimiz, valimiz, belediye başkanlarımızla birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Tokat'ımızı bir kültür şehri olarak dünyanın tanıması için de bakanlık olarak da elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz' dedi.

'MALAZGİRT RUHUNU GELECEK NESİLLERE AKTARMAYI AMAÇLIYORUZ'

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ise şöyle konuştu:

'Okçular Vakfı, Malazgirt ruhunu gençlerimize, gelecek nesillere aktarmaktır. 2017 yılında başlayan ve bu yıl 10'uncu kez düzenleyeceğimiz etkinliklerimizle burada Malazgirt ruhunu yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Bugün Tokat'ta bir araya gelmemiz de bu ruhun Malazgirt'li Ahlat'tan başlayarak bütün Anadolu'ya uzanan ortak bir miras olduğunun güzel bir ifadesi. Bu yıl etkinliklerimizi 23-26 Ağustos tarihleri arasında Ahlat ve Balıkesir'de düzenleyeceğiz. Okçuluktan atlı sporlara, kültürel faaliyetlerden çevre bilincine yönelik çalışmalara kadar zengin bir programda vatandaşlarımızı ağırlayacağız. Başta Cumhurbaşkanımıza kendilerinin himayelerinden ötürü ilgili bakanlıklarımıza, valiliklere, sponsorlarımıza ve etkinliklerimizde bize katkı ve destek sunan tüm paydaşlarımıza, kurumlarımıza ve kuruluşlarımıza şükranlarınıza sunuyoruz.' (DHA)