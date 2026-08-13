Mehmet İNAN-Muhammet SEZGİN/ BURSA, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Bursa'daki 2026 Yaz Okulları, düzenlenen programla sona erdi. Programda konuşma yapan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, 'Bursa'da yaklaşık 35 bin gencimizle yaz dönemini dolu dolu geçirdik. Onların gönüllerine girdik, kalplerine dokunduk' dedi.

TÜGVA tarafından Bursa'da düzenlenen 2026 Yaz Okulları, kapanış programıyla sona erdi. Programda ev sahipliği yapan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa milletvekillerinden Mustafa Yavuz ile Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve programa katılan çocukların aileleri yer aldı.

'BURADA EDİNDİĞİNİZ BİLGİLER GELECEK İÇİN ÖNEMLİ ADIM OLACAKTIR'

Programda konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 'Sizler bizim için yalnızca bugünün gençleri değil, ülkemizin yarınlarının mimarısınız. Türkiye'nin güçlü, müreffeh ve aydınlık yarınlarını inşallah sizlerin bilgi birikimi, azmi, çalışkanlığı ve güzel hayalleri inşa edecektir. Sizlerin akademik başarılarınız bir yana; milli ve manevi değerlerimizi tanımanız, köklerimizle bağınızı güçlendirmeniz, dayanışmayı ve sorumluluk bilincini öğrenmeniz ayrıca önem taşımaktadır. Bu anlamda yaz okullarının, sizlerin hem eğlenerek hem de öğrenerek güzel ve verimli bir yaz geçirmenize önemli katkılar sunduğu apaçık ortadadır. Burada edindiğiniz her yeni bilgi, kurduğunuz her güzel dostluk ve kazandığınız her yeni beceri geleceğe attığınız mutlaka önemli bir adım olacaktır' dedi.

Başarının sadece ders çalışmakla olmayacağını gençlere ileten Vali Erol Ayyıldız, 'Başarı yalnızca derslerde değil; iyi insan olmak, paylaşmayı bilmek, sorumluluk almak, çevresine ve ülkesine faydalı olmak için gayret göstermektir aynı zamanda. Sizlerin bu anlayışla yetişmesi geleceğimiz adına bizlere büyük bir umut ve güven vermektedir' ifadelerini kullandı.

'SİZİN HEYECANINIZ BİZİ HEYECANLANDIRIYOR'

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Ayyıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

'Burada öğrendiklerinizi hayatınıza yansıtmanız, ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmanız ve geleceğe umutla bakmamız sizler sayesinde olacaktır. Karşınıza çıkan zorluklar karşısında hiçbir zaman pes etmeyin. Bu enerji bunu göstermektedir. Kendinize güvenin. Çok okuyun, çok çalışın, araştırın ve her zaman yeni şeyler öğrenmeye de açık olun. Sizlerin gözlerindeki heyecanı ve geleceğe dair umutları görmek bizleri ayrıca heyecanlandırıyor ve sevindiriyor. İyi ki varsınız.'

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise 'Bu yaz döneminde Bursa'da yaklaşık 35 bin gencimizle yaz dönemini dolu dolu geçirdik. Onların gönüllerine girdik, kalplerine dokunduk. Ben öncelikle çok kıymetli anne ve babalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Biz TÜGVA ailesi olarak inanıyoruz ki; her çağın bir sözü vardır, her çağın bir sesi vardır, her çağın bir aksiyonu vardır, her milletin bir yürüyüşü vardır ve bu yürüyüşü gerçekleştiren bir gençliği vardır. İşte o gençlik burada. İşte biz bu gençlikle gurur duyuyoruz' diye konuştu. (DHA)