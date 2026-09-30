Turkcell, TEKNOFEST Güneydoğu'da 5G ve yapay zeka teknolojilerini gençlerle buluşturdu

Esra GÜNTEPE- Harun Şahbazoğlu / ŞANLIURFA (DHA) - TURKCELL Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerin teknolojiye gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Katılım çok güzel, heyecan çok güzel ve TEKNOFEST Şanlıurfa'ya ve Güneydoğu'ya çok yakıştı diyebilirim' dedi.

TEKNOFEST Güneydoğu, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenleniyor. Festivalde 5G ve yapay zeka başta olmak üzere yeni nesil teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturan Turkcell'in standı, özellikle gençlerin yoğun ilgisini görüyor. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç da festivalin açılış gününde basın mensuplarıyla bir araya gelerek şirketin TEKNOFEST kapsamındaki çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Turkcell'in T3 Vakfı iş birliğiyle düzenlediği '5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması' kapsamında dereceye giren takımlara ödülleri TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında takdim edildi.

Yarışmaya Türkiye, Azerbaycan ve KKTC başta olmak üzere 11 ülkeden ve 150'yi aşkın üniversiteden toplam 745 takım başvurdu. Ön elemeleri geçen 163 takım arasından 20 ekip finale kaldı. 8-9 Ağustos tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen finalde takımlar, 5G ve yapay zekâ teknolojilerini kullanarak yol güvenliğini artırmaya yönelik geliştirdikleri çözümleri sahada test etti. Final etabında 'En İyi Uygulama Mimarisi', 'En İyi Sunum' ve 'Turkcell Özel Ödülü' kategorilerinde de ödüller sahiplerini buldu.

'İLK GÜNDEN BERİ TEKNOFEST'İN TEKNOLOJİSİNİ VE ALTYAPISINI SAĞLIYORUZ'

Turkcell'in TEKNOFEST'in ilk gününden itibaren festivalin teknoloji ve altyapı sağlayıcıları arasında yer aldığını belirten Koç, 'Türkiye'nin Turkcell'i olarak TEKNOFEST'te olmaktan biz çok büyük mutluluk duyuyoruz. Gençlerin enerjisiyle beraber enerjimiz artıyor. Biz Türkiye'nin teknoloji sağlayıcısıyız. 2018 yılından beri TEKNOFEST'ler yapılıyor ve bu 15'inci TEKNOFEST. İlk gününden beri TEKNOFEST'in teknolojisini, altyapısını sağlayan Turkcell' diye konuştu.

Festival alanında kullanılan teknolojilerin altyapısına da değinen Koç, 'Bugün de burada görmüş olduğunuz bütün teknolojilerin altyapısını biz sağlıyoruz. 5G'mizle, fiberlerimizle ve bütün vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz internet hizmetiyle teknolojimizi gösteriyoruz' ifadelerini kullandı.

'5G VE YAPAY ZEKA İLE AKILLI VE GÜVENLİ ULAŞIM YARIŞMASI'

Gençlere yönelik teknoloji yarışmalarına da dikkat çeken Koç, Turkcell ve T3 Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın 5G ve yapay zekayı bir araya getirdiğini söyledi. Koç, 'Aynı zamanda teknoloji yarışmaları yapıyoruz, gençlerimize bu teknolojilerimizi gösteriyoruz. Günümüzün en önemli teknolojilerinden iki tanesi olan 5G ve yapay zekayı birleştirdik. 5G ve yapay zekâyla Akıllı ve Güvenli Ulaşım Teknolojisi Yarışması gerçekleştirdik' dedi.

Koç, yarışmaya farklı bölgelerden ve ülkelerden yoğun katılım olduğunu belirterek, 'Buradan Şanlıurfa'dan, Güneydoğu Anadolu'dan birçok yarışmacı katıldı. Toplam 10 farklı ülkeden 700 takımın katıldığı bir yarışma gerçekleştirdik. Güvenli bir altyapı sağladık. Hem 5G'yi kullandık hem de yapay zekâyı kullandık' diye konuştu.

TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerin yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Koç, 'Bugün inşallah cumartesi de yarışmayı kazananlara ödüllerini vereceğiz. Ama şunu söylemem gerekiyor; katılım çok güzel, heyecan çok güzel ve TEKNOFEST Şanlıurfa'ya ve Güneydoğu'ya çok yakıştı diyebilirim' ifadelerini kullandı.