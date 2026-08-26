ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyareti ile ilgili, 'Kendisi, yarı rutin diyebileceğimiz şekilde oraya gitti' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo programında ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in dün Rusya'ya yaptığı ziyarete ilişkin konuştu. Ziyaretle ilgili iddiaların doğru olmadığını söyleyen Trump, 'Kendisi, yarı rutin diyebileceğimiz bir şekilde oraya gitti. Bu ziyaretten bir sonuç çıkabilir. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için çok sıkı çalışıyoruz. Hem Moskova hem de Kiev uzlaşmaya hazır görünüyor. Her iki taraf da savaşın sona ermesini istiyor' ifadelerini kullandı.