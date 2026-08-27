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SKRINIAR, FENERBAHÇE AİT OLDUĞU YERE DÖNDÜ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan 30 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.G. yakalandı. Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)

Burak ÇALIŞKAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de hakkında 30 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. (51), jandarma ekipleri tarafından düzenlenen dron destekli operasyonla yakalandı.

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