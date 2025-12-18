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Bordo-mavili takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı.

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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