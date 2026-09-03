Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza nedeniyle D-400 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin incelemesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. (DHA)

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Manavgat- Alanya D-400 kara yolu Karacalar Mahallesi'nde meydana geldi. Manavgat'tan Alanya'ya giden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç, yola çıkan köpeğe çarpıp, devrildi. Arkadan gelen sürücüler de kazayı görüp ani fren yapınca zincirleme kaza oldu. 5 araç birbirine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, hafif ticari aracın çarptığı köpek öldü.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde köpeğe çarpan hafif ticari araç devrildi. Arkadan gelen sürücüler de devrilen araca çarpmamak için ani fren yapınca 5 araç birbirine çarptı. Yaralananın olmadığı kazada köpek öldü.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.