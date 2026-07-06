Ahmet BAYRAK/ALTINORDU, (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesinde, karşıdan karşıya geçerken TIR'ın altında kalan Ahmet Karabulut (74), ağır yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Şahincili Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Karabulut'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karabulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karabulut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)
Kaynak: DHA