Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde, 'Tarım Varsa Hayat Var' projesi kapsamında tarım ve gıda sektörü temsilcileri Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey İşletmesi'nde bir araya geldi. Programda konuşan TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, '2026 yılı bitkisel üretim döneminde hububatta 380 bin ton rekolte ve sertifikalı tohumda 233 bin tonluk üretim hedefliyoruz' dedi.

TİGEM ile Güvenilir Ürün Platformu tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlenen programa, sektörün farklı alanlarından temsilciler katıldı. TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç başkanlığında gerçekleştirilen etkinlikte, kurumun faaliyetleri, projeleri ve üretim süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. İki gün süren program kapsamında katılımcılar; tohum üretimi, damızlık hayvancılık, modern tarım uygulamaları ve sürdürülebilir üretim modelleri hakkında yerinde incelemelerde bulundu. Tarla üretim alanları, hayvancılık tesisleri ve mekanizasyon altyapısı uzmanlar eşliğinde tanıtıldı. Düzenlenen saha ziyaretlerinde, TİGEM'in gıda arz güvenliğine katkısı, yerli üretim kapasitesi ve gen kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaları paylaşıldı.

'ÜLKENİN EN KÖKLÜ VE STRATEJİK KURUMLARINDAN BİRİ'

Programın ikinci gününde düzenlenen toplantıda konuşan TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, kurumun bitkisel ve hayvansal üretimde tohumluk ve damızlık ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyet yürüttüğünü belirtti. Gezginç, 'Tarım ve hayvancılık sektörünün lokomotifi TİGEM olarak üretimin ne kadar büyük bir emek istediğini çok iyi biliyoruz. Bu sebeple üretime katkı sağlayan herkesin emeğini her türlü takdirin üzerinde görüyoruz. TİGEM, Türkiye'nin bitkisel ve hayvansal üretiminde tohumluk ve damızlık ihtiyacını karşılamak, gen kaynaklarını korumak ve modern tarım tekniklerini uygulayarak sektöre öncülük etmek amacıyla faaliyet gösteren bir kamu iştirakidir. Ülke genelinde 8 bin 145 personeli, 17 işletmesi ile 3,6 milyon dekar arazisiyle Türkiye'nin en büyük tarımsal üretim gücüdür. 13,3 milyar TL'yi aşan sermaye gücümüzle, bitkisel ve hayvansal üretimde ülkemizin en köklü ve stratejik kurumlarındandır' dedi.

'TOHUMLUK ÜRETİM ALANLARIMIZIN YÜZDE 40'INI KURAKLIĞA TOLERANSLI ÇEŞİTLERLE PLANLADIK'

Sertifikalı tohum üretiminde yüzde 25 pazar payı ile liderliği koruduklarını söyleyen Gezginç, '2026 yılı bitkisel üretim döneminde hububatta 380 bin ton rekolte ve sertifikalı tohumda 233 bin tonluk üretim hedefliyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında tohumluk üretim alanlarımızın yüzde 40'ını kuraklığa toleranslı çeşitlerle planladık. Tescil edilen tohumlarımız ve Vezir-55 kenevir çeşidimizle hem çiftçimizin yanında yer alıyor hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Irak başta olmak üzere ihracatımızı artırıyoruz. Kırsala ve Damızlık Üretime Tam Destek 70 bin büyükbaş ve 300 bini aşkın küçükbaş hayvan varlığımızla ıslah ve damızlıkta öncüyüz. 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi' ile 3 yılda 150 bin baş küçükbaş hayvanı üreticilerimizle buluşturarak aile işletmelerini ve kırsal kalkınmayı güçlendiriyoruz. Sultansuyu işletmemizde tamamlanan 100 başlık Boğa Anası Tesisi ile dondurulmuş boğa spermasında 1 milyon doz hedefine ulaşarak dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Safkan Arap atçılığında ise geleneksel mirasımızı bünyemizde geliştirdiğimiz hibrit satış yöntemi gibi dijital yeniliklerle taçlandırıyoruz. 'Yatırımlarla Geleceği İnşa Ediyoruz' sulu tarım alanımızı 1 milyon 41 bin dekara ulaştırırken, 48 megavatı aşan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerimiz, 275 bin tonluk silo kapasitemiz ve modern yem tesislerimizle sürdürülebilir tarımın merkez üssü olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'SERTİFİKALI TOHUM İHRACATIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR'

TİGEM'in temel misyonunun piyasaya unluk veya ekmeklik buğday sunmak değil, Türk çiftçisinin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli tohum ve damızlığı üretmek olduğunu belirten Gezginç, 'İklim değişikliği gerçeğiyle yüzleşerek, tohum üretimimizin yaklaşık yüzde 40'ını kurağa dayanıklı veya toleranslı çeşitlerden oluşturduk. Bu yıl 233 bin ton sertifikalı tohum üretimi hedeflenirken, aynı zamanda Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Yerel Tohum Projesi kapsamında tespit edilip tescillenen tohumları, 1 milyon paket halinde üreticilerle buluşturduk. KKTC, Azerbaycan ve Irak başta olmak üzere birçok ülkeye sertifikalı tohum ihracatımız da hız kesmeden devam ediyor. Kırsalda Bereket Projesi ile üreticilerimize büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği sağlıyor, 2 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli Ziraat Bankası kredileriyle üreticimizin elini güçlendiriyoruz. Uygulamaya aldığımız bu projelerde asil listelerimizi tamamlamış bulunuyoruz' diye konuştu.

Genel Müdür Hasan Gezginç'in değerlendirmelerinin ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Hayvancılık Daire Başkanı Uğur Aydın ve Strateji ve Geliştirme Daire Başkanı Ali Kısa'nın da katıldığı bölüm sonrasında toplantı sonra erdi. (DHA)