Yağmur ÖNGÜN/İZMİR, (DHA)-AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Gaziemir Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki portatif havuzu ziyaretinde yaptığı açıklamada, '7'den 77'ye herkesi sporla, bu ülkenin tüm imkanlarıyla buluşturma noktasında kararlıyız' dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İzmir'deki Gaziemir Gençlik ve Spor Merkezi'nde kurulan portatif havuzu ziyaret etti. Kasapoğlu, gençlik merkezine gelen aileler ve havuzda yüzen çocuklarla sohbet ederek spor faaliyetlerini inceledi. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Kasapoğlu, 'İzmir'de çok çalışmamız var. Tüm ilçelerimizde hem faaliyet hem yatırım olarak bir kısmı tamamlanan, bir kısmı hızla devam eden ve dolu dolu etkinliklerin olduğu pek çok çalışma var. O yüzden inşallah bundan sonra daha yoğun beraber olacağız' dedi.

'HERKESE İSTİFADE ETTİĞİ BİR PORTATİF HAVUZ ALTYAPISI VAR'

Öncelikle yaz ayına mahsus, sporu daha erişilir kılma adına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 7 yıldır başarıyla yürüttüğü Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çalışmasının olduğunu söyleyen Kasapoğlu, 'Bu proje çerçevesinde hem var olan havuzlarımız, su kaynaklarımız hem de erişilebilirliği daha kolay kılma adına yaz aylarında faaliyete geçirdiğimiz portatif havuzlarımız var. Türkiye'nin dört bir yanında başarıyla çalışan havuzlar var. İzmir'imizin de 9 ilçesinde çocuklarımız gençlerimiz, ailelerimiz ve paralimpik anlamda çalışan gençlerimiz olmak üzere herkese istifade ettiği bir portatif havuz altyapısı var. Asıl olan fırsat eşitliği. Bu ülkenin her evladının, her vatandaşının her bir fırsata olan erişimi bizler için çok kıymetli. Bunu sağlamak da hepimiz için büyük bir sorumluluk, büyük bir görev. Bu noktada da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın işlettiği altyapı, yönettiği süreç çok kıymetli' diye konuştu.

'ADIMLARIMIZI BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ'

Kasapoğlu, 'İzmir'imizin neredeyse her ilçesine havuzlar kazandırdık, kazandırıyoruz. Türkiye'nin en modern, en donanımlı havuzunu da Halkapınar'da açtık. Yine çok özel bir havuzu Alsancak'a kazandırıyoruz. Havuz bitmek üzere. Onu da birlikte dolaşacağız. Yapacağımız, birlikte konuşacağımız, sizi bilgilendireceğimiz çok konu var. Gaziemir'de de bu salonun yanında bir gençlik merkezi projemiz var. Onunla ilgili de tüm prosedür tamamlandı. İnşallah onu da buraya kazandıracağız. Spor, gençlerimizin gelişiminin daha donanımlı olmaları, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları adına çok kıymetli. Ben burada ailelerimizi gördüm. Hem kendilerinin ilgisi hem de çocuklarının yüzmeye olan erişimi mutluluk verici. Kendilerine ayrılan günlerde kendi kullanımları da onlar için ayrı bir mutluluk kaynağı. O yüzden 7'den 77'ye herkesi sporla, bu ülkenin tüm imkanlarıyla buluşturma noktasında kararlıyız. Adımlarımızı birlikte büyüteceğiz, birlikte daha güçlü kılacağız' dedi. (DHA)