Selçuk BAŞAR-Efnan KÖSE/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Tonya ilçesinde bu yıl 23'üncüsü organize edilen Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı. 22-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek festivalle ilgili konuşan Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, 'Tonya'nın horon kültürünün, sanat ve kültür değerlerinin, görsel turizme yönelik doğal değerlerinin ve özellikle ekonomik boyutlu tereyağının bir daha tanıtılması ve paylaşılması için Tonya Tereyağı Festivali'ni yapacağız' dedi.

Osmanlı Salnamesi'nde bahsedilen ve ülke genelinden 360 tereyağının katıldığı yarışmada birinci olan Tonya tereyağı adına düzenlenen Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali'nin 23'üncüsü 22-23 Ağustos tarihlerinde Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenecek. Tonya tereyağını tanıtmak ve yöredeki hayvancılığı geliştirmek için organize edilen festival çelenk sunumu, kortej yürüyüşü, horon, ve yarışmalarla başlayacak. Festival öncesinde Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, beraberindeki festival tertip komitesi üyeleriyle birlikte Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyerek etkinlik hakkında bilgi verdi.

'TONYA TEREYAĞINDA KATKI OLMAZ'

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel amaçlarının Tonya kültürünü ve tereyağını tanıtmak olduğunu ifade ederek, '2017 yılında İstanbul'da yapılan bir yarışmada tesadüfen raflardan alınarak gönderilen Tonya tereyağı, 360 katılımcı ürün arasında birinci seçildi. Bunun üzerine belediyemizin müracaatıyla Türk Patent ve Marka Kurumu gerekli incelemeleri yaptı ve neticede Tonya tereyağını coğrafi işaret tescil belgesiyle tescil etti. Tonya tereyağının kendine has özellikleriyle tescilli tereyağı olduğunu, tereyağı gibi tereyağı olduğunu tescilledi. Katkısız tereyağı olduğunu söylemek istemiyorum çünkü tereyağında zaten katkı olmaz. 22 yıldır Tonya Tereyağı Festivali icra edildi. 23'üncüsü icra edilecek. 2 yıldır pandemi nedeniyle yapılamadı. Tonya'nın horon kültürünün, sanat ve kültür değerlerinin, görsel turizme yönelik doğal değerlerini ve özellikle ekonomik boyutlu tereyağının bir daha tanıtılması ve paylaşılması için 22-23 Ağustos tarihlerinde 23'üncü Tonya Tereyağı Festivali'ni yapacağız' dedi.

'YARIŞMALARIMIZA YOĞUN KATILIM VAR'

Başkan Osman Beşel, 'Festivalimizin kapsamında yarışmalarımız var. Her festivalde olduğu gibi en iyi tereyağı yarışması yapılacak. Jersey düve yarışması yapılacak. Yarışmalara yoğun bir katılım var. İnşallah pazar günü saat 12.00'de Tonya Şehit Ayhan Güner Okulu'nun bahçesinde festivalimiz yapılacak. Tonya'nın nahiye olduğu zamanlarda Tonya'nın ticareti Vakfıkebir esnafı tarafından yürütülmüştür. Vakfıkebir esnafı da bunu Trabzon esnafı üzerinden yürütmüştür. Trabzon tereyağı olarak algılanır ancak üretim yeri Tonya'dır' diye konuştu. (DHA)