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Trabzonspor'un 21 kişiden oluşan Kasımpaşa maçı kafilesinde şu isimler yer aldı.

Bordo-mavililerde sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Arseniy Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Ernest Muçi ve Okay Yokuşlu kadroda yer almadı.

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla İstanbul'a gitti.

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