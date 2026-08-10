ANKARA, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakanlık tarafından geliştirilen 'Sosyal Risk Haritaları'na ilişkin, 'Elde ettiğimiz verileri analiz ederek sosyal risk taşıyan haneleri belirliyoruz. Sorunlar derinleşmeden, nokta atışı destekler sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Mevcut vakalara etkin ve hızlı müdahalede bulunmak kadar öngörülebilir olayları tespit etmek ve önlem almak da kritik bir süreçtir. Sosyal Risk Haritalarımız, bu aşamada devreye giriyor. Belirlediğimiz 35 sosyal olguya ilişkin 648 gösterge pusulamız oluyor. Elde ettiğimiz verileri analiz ederek sosyal risk taşıyan haneleri belirliyoruz. Böylece sorunlar derinleşmeden harekete geçiyor, vatandaşlarımıza nokta atışı destekler sağlıyoruz. Doğru zamanda, doğru yerde ve doğru hizmet modelleriyle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' denildi. (DHA)