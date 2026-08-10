Aliekber METE/ ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avusturya Federal Şansölyesi Christian Stocker ile bir araya geldi.

TBMM Başkanlığı tarafından yazılan yazılı açıklamaya göre; Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avusturya Federal Şansölyesi Christian Stocker ile makamında bir araya geldi. Türkiye-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü ile Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez'in yer aldığı görüşmede; ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile bölgesel ve küresel gündem ele alındı.

Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Avusturya arasında her alanda fevkalade iyi ilişkilerin sürdürüldüğünü görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti ve Şansölye Stocker'in gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin gelişmesine önemli katkılar sunacağını söyledi. Ülkeler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesinde parlamentolar arasında gelişen diyaloğun ve karşılıklı ziyaretlerin önemli rol oynadığını kaydeden Kurtulmuş, dostluk gruplarının bu süreçte büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, Türkiye ile Avusturya arasındaki en sağlam köprünün Avusturya'da yaşayan ve yaklaşık 400 bine yaklaşan nüfusuyla Türk toplumu olduğunu vurguladı ve Avusturya'nın ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunan Türk toplumunun huzur ve refah içinde yaşamasını önemsediklerini ifade etti. Avusturya'daki Türk vatandaşlarının Şansölye Stocker'in Türkiye'yi ziyaretinden olumlu şekilde etkileneceğini aktaran Kurtulmuş, ziyaretin geri dönüşlerinin de fevkalade olumlu olacağını dile getirdi.

'TÜRKİYE'NİN PARTNERİ OLMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

Avusturya Federal Şansölyesi Stocker ise TBMM'de bulunmaktan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde parlamentolar arası ilişkilerin son derece önem taşıdığını ifade etti. Stocker, Türkiye ile Avusturya arasında çok farklı alanlarda devam eden ilişkilerin derinleştirilmesini, çeşitlendirilmesini arzu ettiklerini ve aynı zamanda Avusturya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların iyi bir şekilde entegre olduğunu, ülke ekonomisi ile farklı alanlara katkılar sunduklarını söyledi. Türkiye ile ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesini arzu ettiklerini kaydeden Stocker, Türkiye'nin jeopolitik konumundan dolayı bölgesel konularda kilit bir rol oynadığını ve arabuluculuk çabalarını da takdirle karşıladıkları Türkiye'nin partneri olmaktan memnuniyet duyduklarını ekledi. (DHA)