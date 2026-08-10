GALLİPOLİ OYUNUNUN LANSMANI YAPILDI

Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Seddülbahir Kalesi'nde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı himayesinde 'Blackmıll Games' isimli oyun şirketi tarafından yapımı tamamlanan Gallipoli isimli oyunun lansmanı yapıldı. Program saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra hayata geçirilen 'Gallipoli' isimli oyunun tanıtım filmi gerçekleştirildi.

Programda konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 'Çok özel ve tarihi bir mekanda çok seçkin bir toplulukla beraberiz. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bir hayalimizi gerçekleştiriyor olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Çanakkale'yi daha bilinir, daha tanınır yapmak için eksik olduğumuz bir mecrada dijital mecrada bundan sonra olmanın büyük bir mutluluğu içerisindeyiz. Konusunun çok uzmanı olan bir firmayla çalışıyoruz. İlk kontak kurduğumuzda çok heyecanlanmıştık. Ve bu işin sonunda büyük bir iş ortaya çıkacağını da biliyorduk. Çocuklara ve gençlere ulaşmanın en doğru yolunun oyunlar üzerinden olduğu zannediyorum, hepimizin malumudur. Umuyorum ki bu oyun oynanmaya başladıktan sonra dünyada ve Türkiye'de Çanakkale daha çok merak edilen bir yer olacak. Buraya daha çok insan gelecek ve dolayısıyla Çanakkale hem Türkiye'de hem dünyada buluşma noktası haline gelecek. Türk çocukları artık oyun oynarken Türk kahramanlarını tercih edebilecek. Dünyada diğer oyuncular da Çanakkale'yi daha yakından tanıma imkanına sahip olacaklar' dedi.

Konuşmanın ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı himayesinde Blackmıll Games firması arasında protokol imzalandı. Program katılımcılarının ilk oynayışı gerçekleştirmesiyle son buldu.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)-