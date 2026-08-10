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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik ve Dış Politika Danışmanı Büyükelçi Marius Gabriel Lazurca'yı kabul etti.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik ve Dış Politika Danışmanı Büyükelçi Marius Gabriel Lazurca'yı kabul etti. Kabulde Milli Güvenlik Genel Sekreteri Okay Memiş de yer aldı. (DHA)
Kaynak: DHA