SURİYE, (DHA) - SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesinin kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine girdiğini bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin acı geçmişinden sıyrılarak kalkınma, yeniden imar ve inşa yoluna çıktığını belirtti. Suriye halkının yaptırımların kaldırılması ve kısıtlamaların sona erdirilmesiyle bir kez daha önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayan Şara, ABD Başkanı Donald Trump'a ve Suriye'nin yanında duran, ülkesine destek veren tüm dost ve destekçi ülkelere teşekkürlerini iletti.