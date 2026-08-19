Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA'da kapalı spor salonunda filesine tırmanmaya çalışırken devrilen kale direğinin altında kalan Mert Ali Yavuz (8), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Akabe TOKİ Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda meydana geldi. İddiaya göre; okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, yaz tatili nedeniyle oğlu Mert Ali Yavuz'u yanında kapalı spor salonuna götürdü. Yavuz, kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırdığı sırada Mert Ali de salonda bulunan portatif kale direğiyle oynamaya başladı. Bu sırada filesine tırmanmaya çalıştığı demir kale direği, Mert Ali'nin üzerine devrildi.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Kazayı gören baba ve salondakiler, direği çocuğun üzerinden kaldırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Mert Ali Yavuz, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mert Ali, burada kurtarılamadı. Mert Ali Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yavuz'un cenazesi, Sırrın Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)