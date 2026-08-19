Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kuzenler Mehmet Korkmaz (18), Hüseyin Korkmaz (23) ve Yasin Korkmaz (24), yan yana toprağa verildi. Kuzenlerin, kiraladıkları otomobille Şanlıurfa'ya gezmeye gittikleri öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Birecik ile Suruç ilçeleri arasındaki Arat Dağı mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz, Yasin Korkmaz ve M.K. isimli 4 kuzen, Birecik'ten kiraladıkları 27 AVK 81 plakalı otomobille Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Gezmeye giden kuzenlerin bulunduğu otomobil ile Salih A.'nın kullandığı 27 BDN 030 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz ve Yasin Korkmaz hayatını kaybetti, M.K. ile diğer otomobilin sürücüsü Salih A., ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden amca oğlu 3 kuzenin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, Almasar Mahallesi'nde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)