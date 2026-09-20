ANKARA, (DHA)-ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Göcek Halk Plajı ile birlikte 2 yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan Sıfır Atık konseptli plaj sayısının 15'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde halkın kıyılara ücretsiz erişimini güvence altına almak ve plajlarda Sıfır Atık prensibini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan Halk Plajı Projesi devam ediyor. Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Koruma Vakfı'nın (TÜÇEV) iştiraki olan Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma Anonim Şirketi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje ile geçen yıl Muğla Ortaca'daki İztuzu ve Sarıgerme, Menteşe'deki Akbük, Marmaris'teki Kızkumu, Bodrum'daki Bitez Hacıahmetler, Fethiye'deki Çalış, Belcekız ve Karaot plajları çevre dostu şekilde düzenlendi. Bu yıl da yine Fethiye'de Göcek, İzmir Çeşme'de Altınkum ve Pamuk Ovası, Urla'da Kumdenizi, Balıkesir Ayvalık'ta Sarımsaklı, Edirne Enez'de Gaziömer, Antalya Manavgat'ta Kısalar halk plajları, vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu. 5 ilde 24 bin 682 metrekare alanda düzenlenen halk plajlarının yıllık ortalama 636 bin ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor.

PLAJDA ŞEMSİYE, DUŞ VE TUVALET ÜCRETSİZ

Toplamda 784 şemsiye kurulan plajlarda şemsiye, gölgelik, duş ve tuvalet hizmetleri tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Vatandaşların kendi yiyecek-içeceklerini getirebildiği alanda, bakanlık bünyesindeki büfelerde ise uygun fiyat politikası uygulanıyor. Sıfır Atık Projesi'ne uygun ayrıştırma kutuları bulunan plajlarda, plaj voleybolu sahaları da bulunuyor.

BAKAN KURUM: GÖCEK HALK PLAJIMIZ; TERTEMİZ, ÜCRETSİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla Göcek'te bu yıl yapımı tamamlanan ücretsiz halk plajının görüntülerini sanal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, mesajında, 'Çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin diye. Göcek Halk Plajımız; tertemiz, ücretsiz, Sıfır Atık vizyonuyla herkes için' ifadelerine yer verdi.

TVK GENEL MÜDÜRÜ UÇAN: SAHİLDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKARDIK

Göcek'te yeni açılan halk plajında açıklamalarda bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan da son 2 yılda Ege ve Akdeniz sahilleri boyunca Edirne-Enez'den Antalya-Manavgat'a kadar geniş bir hatta 15 halk plajının faaliyete geçirildiğini belirtti. Uçan, Muğla genelinde bu sayının 9'a ulaştığını söyledi. Uçan, 'Göcek, yıllardır turizmin en önemli destinasyonlarından biri ancak merkezde halkımızın ücretsiz denize girebileceği bir alternatif yoktu. Bakanlık olarak, daha önce hoyratça kullanılan, işgallerin ve tekne kirliliğinin bulunduğu 3 bin 600 metrekarelik kumluk alanı temizleyerek halkımızın hizmetine sunduk. Sadece bu alandan yaklaşık 3 kamyon çöp çıkardık' dedi.

'GÖCEK İÇİN BU PLAJ BİR İHTİYAÇTI'

Vatandaşlardan Arif Seçen ise 'Bakanlığın açtığı tesis, bölge halkı ve uzaktan gelenler için çok iyi bir şey. Ücretsiz olması çok güzel olmuş. Herkes memleketin bu tür hizmetlerinden sebeplensin. Vatandaşlar rahatlıkla gelip, buralarda kullanıp eğlenebilirler' diye konuştu. Sultan Kebir de 'Doğma büyüme Göcekliyim, denize girmeyi burada öğrendim. Zamanla marinalaşma ve tekneler yüzünden denize giremez olmuştuk. Çocuklarım ve torunlarım için harika bir tesis kazandırıldı, Göcek için bu plaj bir ihtiyaçtı' dedi. (DHA)