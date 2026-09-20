Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da yeni eğitim yılı ile birlikte ev kurmak isteyen üniversite öğrencileri, bütçelerini düşürmek için spot eşya mağazalarına yöneliyor. Spot eşya satıcısı Mehmet Sönmez, öğrencilerin tek başına kuracağı bir evin temel ihtiyaçlarının minimum 50 bin lira olduğunu, aynı eşyaların sıfır alınması halinde maliyetin 70-80 bin liraya çıkabildiğini belirtti.

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte öğrencilerin ev eşyası arayışı sürüyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, yatak, baza ve oturma grubu gibi temel ihtiyaçlarını daha uygun maliyetle karşılamak isteyen öğrenciler, spot eşya mağazalarını tercih ediyor. Antalya'da spot eşya satışı yapan Mehmet Sönmez, öğrenci müşterilerinin çoğunlukta olduğunu, son yıllarda hazır ve eşyalı evlerin yaygınlaşması nedeniyle bu müşteri grubunda düşüş yaşandığını ifade etti.

50 BİN LİRAYA TEMEL EV EŞYASI

Öğrencilerin temel ev ihtiyaçlarını karşılamak için tercih ettiği ürünleri sıralayan Sönmez, '4 tane beyaz eşya alsa 5'er binden 20 bin lira eder. Bir koltuk takımı alsa 10 bin liralık da alabilir, 30 bin eder. Ondan bir baza yatak alsa 8-10 bin lira da o eder, 40 bin lira etti. Bir de elbise dolabı alsa 50 bin lira. Bir öğrenci, evini minimum miktarlarla 50 bin liraya düzebilir' diye konuştu.

SIFIR ÜRÜNLERDE MALİYET ARTIYOR

Spot eşya mağazalarında öğrencilerin buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, sebil, baza, yatak, başlık ve koltuk takımı gibi ürünleri bulabildiğini belirten Sönmez, ürünlerin fiyatının kalite ve özelliklerine göre değiştiğini kaydetti. Sönmez, spot mağazasında 5 bin liraya satılan bir ürünün dışarıda sıfır olarak en düşük fiyatla yaklaşık 7 bin liraya alınabildiğini, ürün başına yaklaşık 2 bin lira fiyat farkı oluşabildiğini söyledi. Sönmez, 'Ev için temel eşya olan bu ürünleri dışarıda almaya kalksa yine minimum 70-80 bin lira bulur. Bizde ise 50 bin liraya düzebilir. Artı nakliyemizi, ambalajımızı kendimiz yapıyoruz, taşımasını da yapıyoruz' diye konuştu.

NAKLİYE VE SERVİS DESTEĞİ

Öğrencilerin bütçelerini düşürmek amacıyla bütün ev eşyalarını ikinci el tercih edebileceğini belirten Sönmez, mağazada satılan ürünlerin nakliye ve ambalaj işlemlerinin de işletme tarafından karşılandığını ifade etti. Satış sonrası oluşabilecek sorunlarda dükkanda görev yapan servis elemanının müdahale ettiğini belirten Sönmez, 'Dışarıda aldıkları ürünler 70 bin liradır ama bizde 50 bin liradır. Ortada 20 bin liralık bir fark oluyor. Artı nakliye, ambalaj hepsi içinde. Herhangi bir şey olduğunda servis elemanımız var. Bir gün içinde, iki gün içinde müdahale ediyor' dedi. Öğrencilere destek olduklarını söyleyen Sönmez, 'Bütçe dostuyuz. İnşallah Allah'tan bir şey olmazsa yardımcı olacağımız şeyleri de yaparız, elimizden gelenlerle' diye konuştu. (DHA)