Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)- TÜRKİYE Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2026 kapsamında Şırnak'ta düzenlenen TEKNOFEST Dron Şampiyonası 1'inci Etap yarışmalarını takip etti. Bayraktar, 'Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa teknoloji rüzgarı da bu bereketli topraklardan canlanacak' dedi.

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Dron Şampiyonası 1'inci Etap yarışmaları, Şırnak Şehir Stadyumu'nda devam etti. Yarışmaları izlemek üzere kente gelen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, stadyum girişinde öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Bayraktar, beraberindeki heyetle kurumlar tarafından oluşturulan stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra dron pilotları için hazırlanan platforma geçen Bayraktar, yarışmacılarla sohbet edip hazırlıklar ve yarışma süreci hakkında görüş aldı. Bayraktar, ardından yarış alanına geçerek dron yarışlarını takip etti.

Programa Bayraktar'ın yanı sıra Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, T3 Vakfı Şırnak İl Temsilcisi Rukiye Asan, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

'ŞIRNAK BENİM İÇİN HER ZAMAN ÖZEL BİR YERE SAHİP OLDU'

Burada konuşan Bayraktar, Şırnak'ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirterek, 'Şırnak benim için her zaman özel bir yere sahip oldu. 2006'da ülkemizin ilk insansız hava aracı olan, göklerdeki bağımsızlığına attığımız ilk adım olan Bayraktar mini İHA'nın geliştirme çalışmalarını büyük oranda Şırnak ilimizde, adeta benim için de ikinci şehrim olan, hemşerisi olduğum Şırnak'ta gerçekleştirdik. Tabii Dicle'nin o inanılmaz güzelliği, Şırnak'ın coğrafyası, doğal güzellikleri maalesef o dönemde küresel emperyalizmin beslediği terör nedeniyle gölgede kalıyordu. Bugün Allah'a şükür terörün de temizlenmesiyle Rabbimize hamdolsun ki bütün bu güzellikler tekrardan adeta benim için 20 sene sonra gözümde yeniden canlandı ve bambaşka bir hüviyete kavuştu. Şırnak Türkiye'nin tam bağımsız teknoloji mücadelesinde önemli ilkleri başardı. 18 bine yakın genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu ve Şırnak Türkiye genelinde başvurularda ilk 10 il arasına girdi. Ve 22 yarı finalist takımı çıkartarak da kendi nüfusuna göre büyük bir başarıya imza attı. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi'nde gerçekleştirilecek. Ben tüm Türkiye'yi, hassaten bölgemizi ve özellikle Şırnak'taki tüm genç kardeşlerimizi ayrıca TEKNOFEST Mavi Vatan'a da davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

'TEKNOLOJİ İKLİMİ GÜNEYDOĞU'DAN ESECEK'

'TEKNOFEST Güneydoğu'nun 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyleyen Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

'Şanlıurfa merkezli neredeyse Güneydoğumuzun tüm illerinde etkinlikler olacak. Adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa teknoloji rüzgarı da bu bereketli topraklardan canlanacak. Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Mardin ve Adıyaman nice teknoloji yarışmasına ev sahipliği yapabilecek. 54 farklı alanda teknoloji yarışmaları olacak ve 81 ilimizden, 97 ülkeden başvuran yarışmacılar bu son etapların da final kısmında yarışmış olacaklar. Bu yıl TEKNOFEST, Güneydoğu ile birlikte bir rekor daha kırdı. Kendi rekorunu kırdı. Tam tamına 1 milyon 600 bin yarışmacı ve 730 bin takım TEKNOFEST yarışmalarına başvurdu. Tabii 100 milyon liranın üzerinde maddi destek ve aynı zamanda 75 milyon liranın üzerinde ödül olacak bu yarışmacılarımıza. İnşallah bu oluşan yeni iklimle birlikte 20 senede bölgeye gelen huzurla birlikte, küresel emperyalizmin beslediği terörün temizlenmesi ile birlikte hem bölgemiz, hem Şırnak'ımız hem de Türkiye'miz bambaşka bir noktaya gidecek. Buradaki en büyük gücümüz, sevgili kardeşlerim, umudumuz sizlersiniz.'

Şampiyona sonunda birinci olan Yusuf Cevat Gümşar 40 bin TL, ikinci olan Kerem Yiğit 30 bin TL, üçüncü olan Kerem Becerikli ise 20 bin TL ödül kazandı.