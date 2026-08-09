Serhat YILMAZ/KARASU(Sakarya),(DHA) SAKARYA'da kuzey ilçelerinin uzun yıllar boyunca içme suyu ihtiyacını karşılaması planlanan Karasu Ortaköy Barajı için mühendislik ve projelendirme çalışmalarına başlandı. Darıçayırı Deresi üzerine yapılması planlanan barajın, bölgedeki yeni sanayi sitesine de su sağlaması hedefleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ), kentin su geleceğini güvence altına almak amacıyla yatırımlarını sürdürdüğü bildirildi. Kuzey ilçelerinde özellikle yaz aylarında artan nüfusla birlikte yükselen içme suyu ihtiyacına uzun vadeli çözüm oluşturması planlanan Ortaköy Barajı için çalışmaların başladığı kaydedildi.

Barajın yapım ihalesine esas olacak mühendislik ve projelendirme çalışmaları kapsamında bölgede saha incelemelerinin gerçekleştirileceği bildirildi. Teknik ekipler tarafından yapılacak zemin ve diğer teknik değerlendirmelerin ardından elde edilen veriler doğrultusunda proje hazırlanacak. Projenin tamamlanmasının ardından barajın yapım ihalesine çıkılması planlanıyor.

SANAYİ SİTESİNE DE SU SAĞLAYACAK

Karasu'da Darıçayırı Deresi üzerine inşa edilmesi planlanan Ortaköy Barajı'nın, kuzey bölgesindeki artan içme suyu ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Barajdan, bölgedeki yeni sanayi sitesinin su ihtiyacının karşılanması için de yararlanılması planlanıyor.

SASKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında turizm sezonunda nüfusu artan Karasu, Kocaali ve çevresindeki yerleşimlerin gelecekte oluşabilecek su ihtiyacına yönelik planlamalar yapılıyor.

Ortaköy Barajı'nın, yapımı devam eden Çamdağı Barajı ve alternatif su kaynaklarıyla birlikte kuzey bölgesinin su arz güvenliğini uzun yıllar boyunca desteklemesi hedefleniyor.

'SU GELECEĞİMİZİ GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ'

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Ortaköy Barajı için mühendislik çalışmalarının başladığını belirterek, yatırımların uzun vadeli bir planlama doğrultusunda sürdürüldüğünü söyledi.

Sakallıoğlu, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar'ın su kaynaklarının korunması ve şehrimize yeni su kaynakları kazandırılması yönündeki vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ballıkaya Barajı isale hattındaki çalışmaların yanı sıra yapımı hız kazanan Çamdağı Barajı ve alternatif su kaynaklarını sisteme kazandırdığımız projelerin ardından, şimdi de Ortaköy Barajı için mühendislik çalışmalarını başlattık. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımların her biri şehrimizin su geleceğini güvence altına alma hedefimizin önemli bir parçasını oluşturuyor' dedi. (DHA)