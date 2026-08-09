Uğur YİĞİT/ SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta düzenlenen Gurbetçi Buluşmaları ve Gastronomi Festivali kapsamında 1058 kadın aynı anda Cumhuriyet Meydanı'nda halay çekti.

Sivas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gurbetçi Buluşmaları ve Gastronomi Festivali kapsamında halay etkinliği gerçekleştirildi. Sivas Eğitim Folklor ve Sanat Akademisi (EFSA) tarafından hazırlanan kadınlar, halay etkinliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Meydanda bulunan havuzun etrafında halka oluşturan 1058 kadın hep birlikte halay çekti. Etkinlik, hem katılımcılar hem de meydandaki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Geleneksel halk oyunlarının yaşatılması ve Sivas'ın kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen halay etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Belediye Başkanı Adem Uzun binlerce kadının aynı anda meydanda halay çektiğini belirterek, 'Tarihi meydanımız bir ilke şahitlik yaptı. Şimdiye kadar erkekler gelip burada halay çekiyordu. Biz dedik ki 'bu konsepti değiştirelim, bu sefer kadınlarımız halay çeksin' dedik. Binlerce Sivaslı kadınımız bugün burada halay çekti' dedi. (DHA)