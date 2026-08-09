Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)- BOSNA Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye gelen 'Filistin Konvoyu' Mardin'e ulaştı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin halkıyla dayanışmayı büyütmek için Avrupa'nın 20'den fazla ülkesinden sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren 'Filistin Konvoyu', Bosna Hersek'ten Batı Şeria'ya gitmek üzere Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştı. 'Filistin Konvoyu' öğleden sonra Mardin'e geldi. Kentin girişindeki Sultan Şeyhmus Mahallesi'nde karşılanan konvoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na geldi.

'KONVOYUMUZ BÖLGEDEKİ BARIŞ VE HUZURA KATKI SAĞLAYACAK'

'Filistin Konvoyu' Yönetim Kutulu Üyesi Hakan Şimşek, konvoyun son düzlüğe girdiğine dikkat çekerek, 'Bu geceyi Mardin'de geçirdikten sonra Allah nasip ederse yarından itibaren Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıyor olacağız. Irak'tan geçiş yapacak olan konvoyumuz Allah nasip ederse Bağdat Hükümeti'nin müsaadeleriyle ki onlarla gerekli temaslar kuruluyor. Eğer bir engel çıkarılmazsa ki beklemiyoruz böyle bir engel Ürdün sınırına oradan hareket edeceğiz. Ertesi gün de Ürdün'den Batı Şeria'ya doğru geçiş yapmak üzere müsaade isteyeceğiz. Kendilerine daha önce diplomatik temaslarla, sivil diplomatik temaslarımızla kendi bölgelerindeki dinamiklerle iletişime geçmek suretiyle konvoyumuzun misyonu hakkında sivil, şiddetsiz bir aktivizm yürüyüşü konvoyu olduğu hakkında gerekli bilgileri verdik. Biz Ürdün, Irak makamlarının bu konuda konvoyumuza yol açacağını düşünüyoruz, inanıyoruz. Çünkü konvoyumuz sivil, şiddetsiz ve bölgedeki barışa, huzura dikkat çekecek, bölgedeki barış ve huzura katkı sağlayacak bir yönü olduğunu düşünüyoruz. Siyonist rejim orada adına 'yerleşimci' denilen bir kitleyle Filistin halkını topraklarından, bahçelerinden, yurtlarından ediyor. Bu tehcir yeni bir tehcir, yeni bir göç dalgasına yol açıyor. Batı Şeria Gazze'ye dönüştürülmek isteniyor. Konvoyumuzun başından beri söyleyegeldiğimiz amaçlarından bir tanesi Batı Şeria'nın Gazzeleşme sürecine engel olmak, bunu dünyaya duyurmak ve buradaki sessizliği yıkmak açıkçası. Dünyanın sessizliğinden fırsat ve güç bulan Siyonist rejim maalesef yeni bir tehcir dalgası başlattı. Bunun Ürdün devleti için de bölge için de büyük bir tehdit, tehlike olduğunu düşünüyoruz. Bölgenin barış ve huzurunu tehdit eden bu durumu, bu sivil, şiddetsiz hareket bütün dünyaya duyuracak. İnşallah oradaki halkların da barış ve huzuruna katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz' dedi.

'İŞGALCİ YAPI DÜNYAYA KAN KUSTURUYOR'

İstanbul'dan konvoya katılan Aynur Karabulut da işgalci yapının dünyaya kan kusturduğunu belirterek, 'Daha geçen gün aynı anda onlarca çocuğun cesedini, maalesef bedenini toprağa vermek durumunda kaldık. Yine geçen gün bir anne şunu söylemişti, 'Benim bebeğim henüz yürümeyi deneyimleyemeden, henüz yürümeye adım atmadan birkaç günlükken bu savaşa ayaklarını kurban verdi' diye. Yapılan bir araştırmaya göre yüzlerce, belki de binlerce bebek şu anda ayaklarını bu savaşa kurban vermişler, hiçbir zaman yürümeyi bile deneyimleyemeyecekler. Yani sadece öldürmek değil ya da öldürülmek değil; öldürülmeden de yarım bırakılan bir şeyden bahsediyoruz. Dünyanın gözü önünde bir vahşetten bahsediyoruz. Bu noktada biz de Filistin konvoyu olarak dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşete dikkat çekmek istedik' diye konuştu.

'BATI ŞERİA'YA VARABİLMEYİ UMUT EDİYORUZ'

Sakarya'dan konvoya katılan Hakkı Altay Çiftçi ise, 'Rabbim Gazze'ye, Batı Şeria'ya varabilmeyi, oradaki kardeşlerimizle kucaklayabilmeyi nasip etsin' temennisinde bulundu.

Şanlıurfa'dan konvoya katılan İsmail Özbek de şunları söyledi:

'Dün Diyarbakır'daydık, bugün Mardin'deyiz. Yolda Çınar ilçesinde halkın çok ciddi desteğini gördük ve mutlu olduk. Bu halkların dualarını gördüğümüzde doğru bir yolda daha emin bir şekilde ilerlediğimizi görüyoruz. Rabbim, bu halkın dualarında bizleri eksik etmesin.'

Filistin Konvoyunun yarın Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a geçeceği ve Ürdün üzerinden Batı Şeria'ya girmesi bekleniyor. (DHA)