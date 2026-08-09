İSTANBUL, (DHA)- AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'AK Belediyeciliği Yerinde Gör' programının ilk durağı Başakşehir oldu. Programa Büyükçekmece'den kanaat önderleri ve muhtarlar katıldı.

Başakşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik, kültür, teknoloji ve çevre alanındaki çalışmalarının yerinde incelendiği programda, heyet Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve belediye yetkililerinden projeler hakkında bilgi aldı. Gün boyu süren program kapsamında Bahçeşehir Pazartürk, Bahçeşehir Gölet, Başakşehir Kültür Sanat Merkezi (BKSM), Hayvan Hastanesi, Şamlar İzcilik Alanı, Başakşehir Belediye Binası'ndaki Sanal Gerçeklik (VR) Deneyim Alanı, Üç Harem Sergisi ve Şehir Sanat, Necip Fazıl Kültür Yaşam Merkezi, Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ile Millet Bahçesi ziyaret edildi. İncelemelerde Başakşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmaları, akıllı şehir uygulamaları, teknoloji yatırımları, kültür ve sanat faaliyetleri ile çevre projeleri katılımcılara tanıtıldı. Heyet, projelerin işleyişi ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. 'AK Belediyeciliği Yerinde Gör' programıyla AK Parti belediyeciliğinin hizmet anlayışının ve uygulamalarının yerinde tanıtılması, farklı ilçeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması hedefleniyor. Programın, İstanbul'un farklı ilçelerinden oluşturulacak kanaat önderleri ve muhtarların katılımıyla önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi. (DHA)