Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY Üniversitesi'nin geliştirdiği elektronik gürültü filtresi cihazı sayesinde, savunma sanayinde kullanılan İHA ve SİHA'lar artık daha sessiz çalışabilecek. Cihazın askeri standartlara uygun elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçtiğini belirten proje başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Taner, 'Tüm testlerden başarıyla geçtik. Özellikle askeri standartlardaki 'RE102' ve 'CE102' testlerini de başarıyla geçtik. Patentimiz yayımlandı, markamız tescillendi' dedi.

Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tolga Taner başkanlığında Elektronik Gürültü Filtresi projesi geliştirildi. 1 yıl süren çalışma sonucu tüm testlerden başarılıyla geçen elektronik gürültü filtresi cihazı sayesinde, savunma sanayide kullanılan İHA ve SİHA'lar ile dron ve askeri kara taşıtları artık daha sessiz çalışabilecek. Projeyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Tolga Taner, elektronik gürültü filtresinin küçük çaplı bir cihaz olduğunu belirtti.

'AMACIMIZ, ÜNİVERSİTEDE ÜRETİLEN BİLGİYİ SANAYİYE AKTARMAK'

Geliştirdikleri ürünün patentini aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Taner, 'Geliştirdiğimiz EMI elektronik gürültü filtresiyle önemli bir başarı elde ettik. Bu ürünün patenti yayımlandı, inovasyon markamız tescillendi. Ürünümüz, askeri standartlara uygun elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçti. Bu teknoloji; savunma sanayi başta olmak üzere havacılık, enerji, ulaşım ve endüstriyel elektronik sistemlerde, elektronik cihazların daha güvenli ve daha kararlı çalışmasına katkı sağlayabilecek yerli bir çözüm sunuyor. Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünleri geliştirmesi ve bu ürünleri ihraç edebilmesi açısından bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bunun yanında yenilenebilir enerji sistemleri üzerine de yoğun şekilde Ar-Ge çalışmalarına devam etmekteyiz. Şu an halihazırda Teknoparkta, elektronik gürültü filtresi çalışmamızı tamamladık. Aksaray Üniversitesi tarafından da çok büyük desteklenmekteyiz ve KOSGEB destekleri sayesinde fikirlerimizi projeye dönüştürdük. Patent, marka ve uluslararası iş birlikleriyle Ar-Ge odaklı gelişen bir teknoloji şirketi olarak yolumuza devam ediyoruz. Amacımız sadece teknolojik ürünler geliştirmek değil, üniversitede üretilen bilginin sanayiye aktarılmasını sağlamak ve Türkiye'nin teknoloji üreten ve ihraç eden konumunu daha da güçlendirmeye katkı sunmaktır' dedi.

'ÜLKEMİZ İÇİN KATMA DEĞER OLUŞTURACAĞIZ'

Prof. Taner, üniversitede savunma sanayisinden, yenilenebilir enerjiye, yapay zekadan, uzay teknolojilerine kadar farklı alanlarda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, 'Amacımız, savunma sanayinden, yenilenebilir enerjiye, yapay zekadan, uzay teknolojilerine kadar, ülkemize değer katan ve dünyayla rekabet edebilen 'Made in Türkiye' imzasını yüksek teknoloji ürünleri ile uluslararası pazarlara taşıyan bir teknoloji markası olmaktır. Bilimin ışığında üretmeye, geliştirmeye ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

'KÜÇÜK BİR CİHAZLA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA ULAŞTIK'

Elektronik gürültü filtresinin tüm askeri testlerden başarıyla geçtiğini hatırlatan Prof. Dr. Taner, 'Bu projemiz aslında İHA, SİHA, dron ve hatta askeri kara taşıtlarında kullanılabilecek sistemdir. Bu sistem, elektronik gürültüyü azaltabilen, frekansları düşürebilen ve elektromanyetik sistemlerin daha iyi çalışmasını sağlayan bir teknolojidir. Tüm testlerden başarıyla geçtik. Özellikle askeri standartlardaki 'RE102' ve 'CE102' testlerini de başarıyla geçtik. Patentimiz yayımlandı, markamız tescillendi. İlerleyen dönemlerde daha büyük başarılarla yolumuza devam edeceğiz. Küçük bir cihazla önemli bir başarıya ulaştık. Yaklaşık bir yıllık bir çalışma süreci oldu. Bunun yanında alternatif kartlar da ürettik' dedi. (DHA)