Berkay YILDIZ - Emre ÖNCEL / SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPOR'un İtalyan defans oyuncusu Gabriele Guarino, 'Benim Samsunspor'da şahsi hedefim olabildiğince fazla karşılaşmaya çıkmak. Takımımızın hedefi ise ligi en iyi yerde tamamlamak olacaktır. Alessandro Nesta'nın benim idolüm. Hatta cep telefonumun kapağında onun fotoğrafı var' dedi.

Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirdiği çalışmayı 1 saat 25 dakikada tamamladı. Isınma koşusuyla başlayan idman, futbolcuların taktik çalışmasıyla devam etti. Tanguy Coulibaly, Elayis Tavsan, Marius Mouandilmadji ve Fatih Kaya antrenmanda yer almadı. Jaures Assoumou ise çalışmalarını takımdan ayrı koşu yaparak sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Gabriele Guarino, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kocaelispor maçının zorlu geçeceğini belirterek en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

'NESTA GİBİ BİR FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM'

Sezonu takım olarak en iyi yerde bitirmek istediklerini söyleyen Gabriele Guarino, 'Önümüzdeki Kocaelispor maçı için sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Tamamen bu maça odaklanacağız ve bu karşılaşmadan galip gelmek için mücadele edeceğiz. Benim Samsunspor'da şahsi hedefim olabildiğince fazla karşılaşmaya çıkmak. Takımımızın hedefi ise ligi en iyi yerde tamamlamak olacaktır. Alessandro Nesta'nın benim idolüm. Hatta cep telefonumun kapağında onun fotoğrafı var. Onun gibi bir oyuncu olmak istiyorum. Samsunspor taraftarı içinde inanılmaz bir taraftar olduklarını söyleyebilirim' diye konuştu. (DHA)