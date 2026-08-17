Yusuf ÇINAR / ÇORUM, (DHA)- ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'nın sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın ardından Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Çorum'un Sungurlu ilçesinden olduğu öğrenilen minik Fenerbahçe taraftarı Göktuğ'un ailesiyle iletişime geçti. Balçık, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek Göktuğ'a destek verdi. Göktuğ ile yakından ilgilenen Başkan Balçık, minik taraftarı sezon boyunca Arca Çorum FK'nın bütün iç saha ve deplasman maçlarında kulübün konuğu olarak ağırlayacaklarını açıkladı. Balçık ayrıca Göktuğ'un eğitim hayatı boyunca tüm okul masraflarının Arca Çorum FK tarafından karşılanacağını söyledi.

'REKABETİN ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNUN ÖNÜNE GEÇTİĞİ HİÇBİR ANLAYIŞIN TÜRK FUTBOLUNDA YERİ OLMAMALIDIR'

Futbolun çocuklar için sevgi ve güzel anılarla özdeşleşmesi gerektiğini belirten Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, 'Göktuğ artık bizim de evladımızdır. Bundan sonra onun eğitimi bize aittir. Bir çocuğun tuttuğu takımın formasını özgürce giyebilmesi, tribünde heyecanını yaşayabilmesi ve futbol sevgisini güzel hatıralarla büyütebilmesi gerekir. Rekabetin çocukların mutluluğunun önüne geçtiği hiçbir anlayışın Türk futbolunda yeri olmamalıdır. Biz Arca Çorum FK olarak rakiplerimizi yalnızca sahadaki mücadelemizin bir parçası değil, Türk futbolunu birlikte büyüttüğümüz dostlarımız olarak görüyoruz. Süper Lig'deki bütün kulüplerimiz bizim için kıymetlidir. Futbolun ahlaki değerlerinde buluşmak hepimizin sorumluluğudur. Göktuğ bizim evladımızdır. Onun yüzündeki tebessümü korumak ve futbol sevgisini güzel hatıralarla büyütmesine katkı sağlamak bizim için bir görevdir. Rekabet sahada, dostluk her yerde olsun. Arca Çorum FK olarak, futbolun çocuklarımız için sevgi, kardeşlik, heyecan ve güzel anılarla özdeşleşmesi gerektiğine inanıyor; Göktuğ'a eğitim hayatı boyunca başarılar diliyoruz' dedi. (DHA)