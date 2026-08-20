Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da kasten öldürme suçundan 10 yıl hapisle aranan taraftar grubu lideri Mehmet Doğukan Bayrak yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında yaşanan Nadir Onat cinayetine ilişkin 'Kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Samsunspor taraftar gruplarından Şirinler tribün lideri Mehmet Doğukan Bayrak'ı Atakum ilçesinde saklandığı karavanda yakaladı. Gözaltına alınan Bayrak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bayrak adliyeye sevk edildi. (DHA)
Kaynak: DHA