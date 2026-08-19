SALIPAZARI (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, depoda zarar neden oldu.

Yeni Mahalle Gazi Ese Duman Caddesi'nde Yaşar Özgör'e ait inşaat malzemesi deposunda dün gece saatlerinde yangın çıktı. Yükselen alevleri gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Depoda bulunan plastik malzemelerin de tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Uzun süren çalışmaların ardından yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının tamamen söndürülmesinin ardından depoda soğutma çalışması yaptı. Depoda zarar neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)